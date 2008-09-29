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Желтые страницы Стерлитамак. Бизнес-справочник 2014.

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  • ООО "Гонец-Уфа", филиал в г. Стерлитамак -Автоперевозки грузов из Москвы в Уфу, Стерлитамак, Салават, Ишимбай, по самым привлекательным ценам (06-07-2013)
  • ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР "ДОМ" -Мы рады предложить Вам широчайший ассортимент товаров ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ оптом и в роз (06-07-2013)
  • Альфа-СПК -Компания Альфа-СПК занимается поставками оборудования промышленного назначения. Компания предлагает (06-07-2013)
  • ИП Манякова Л. Ф. -Тротуарная плитка, брусчатка (06-07-2013)
  • Расходка-СТР -Компания Расходка - СТР занимается оптовой и розничной продажей фотобумаги, чернил, СНПЧ, картриджей (06-07-2013)

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