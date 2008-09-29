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Желтые страницы Стерлитамак. Бизнес-справочник 2014.

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  • ИП Савкин В.А. / фирма Савва/ -  Основным направлением деятельности нашей компании является производство металлоизделий и конструкций
  • ДИАЛОГ, издательский центр, ИП ЕРОХИНА Г. Н. -  Наши услуги:
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  • STR-Строй -   Мы на протяжении многих лет специализируемся в сфере строительства зданий и сооружений. Изысканност
  • МАСТЕР+ -  Натяжные потолки — современная технология ремонта потолка с использованием пленки ПВХ, либо прорезин
  • ООО "МВ - Строй" -  ООО «МВ-Строй» образовалось в 2006 году. Все эти годы компания прогрессивно развивается, отлично зар

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Новости фирм Стерлитамака

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